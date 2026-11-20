На Среднем Урале за минувшие сутки потушили 13 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе.

«Погиб один человек. Огнеборцами спасены два человека», — сообщили в региональном МЧС.

Так, накануне в поселке Рефтинский на улице Гагарина на 30 квадратных метрах горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара погибла хозяйка квартиры. Из здания с помощью спасустройств вывели двух человек. С возгоранием справились за 22 минуты 11 специалистов на трех единицах техники.