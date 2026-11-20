Поступившие станки и другое технологическое оборудование будет задействовано при строительстве второй очереди АО «Исетский кузнечно-механический завод». В этом году предприятие уже завершило возведение первых корпусов и запустило производство заготовок из титановых и жаропрочных сплавов. Поступление оборудования открывает следующий этап реализации проекта.

«Запуск нового производства стал результатом системной работы региона по развитию промышленной инфраструктуры и привлечению инвестиций. Площадка в Верхней Салде обеспечена всеми необходимыми инженерными сетями, что гарантирует быстрый запуск производств. Кроме того, современный железнодорожный комплекс с промышленной станцией, оборудованной контейнерной площадкой, позволяет без задержек доставлять крупногабаритное оборудование для новых цехов. Возможность запуска крупных предприятий в кратчайшие сроки укрепляет лидерские позиции промышленного комплекса Свердловской области и отвечает национальным задачам по достижению технологического суверенитета страны», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2026 в присутствии главы региона Дениса Паслера было подписано соглашение о реализации второй очереди инвестпроекта по производству заготовок из титановых и жаропрочных сплавов на территории ОЭЗ «Титановая долина». Документ подписали министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Станислав Дорофеев и генеральный директор АО «Исетский кузнечно-механический завод» Алексей Миночкин.

Согласно условиям соглашения, АО «ИКМЗ» (находится на сопровождении у Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области) намерено расширить производство на площадках «Верхняя Салда» и «Уктус» (Екатеринбург) - в Верхней Салде инвестор намерен построить штамповочный и прокатный цеха площадью 4 тысячи квадратных метров, а на площадке «Уктус» — сборочное производство площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

Реализация новых проектов рассчитана до 2028 года. Объем дополнительных инвестиций превысит 616 млн рублей (с учётом уже реализованной первой очереди общая сумма вложений в проект составит 1,8 млрд рублей). Реализация второй очереди позволит создать 115 новых рабочих мест.

«Железнодорожный комплекс „Титановой долины“ изначально проектировался как универсальный инструмент для резидентов. Сегодня мы видим, как эта инфраструктура работает в связке с реальными проектами — от доставки оборудования и материалов при строительстве заводов, до отправки готовой продукции», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Станислав Дорофеев.

Ожидается, что ввод новых мощностей Исетского кузнечно-механического завода в «Титановой долине» укрепит позиции региона как центра титановой промышленности России.