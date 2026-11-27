Финальная игра Клуба весёлых и находчивых официальной лиги «ЕКБ» прошла в Екатеринбурге в культурном центре «Урал». В юмористических состязаниях сошлись пять команд из Свердловской и Челябинской областей: «Это чё такое» (Камышловский район), «Крупняк» (п. Увельский, Челябинская область), «Бада Бинг» (Екатеринбург), «Бэрн» (Челябинск) и «Новый Урал» (Екатеринбург). Игра была напряжённой, вперёд вырывалась то одни кавээнщики, то другие. В итоге с разрывом в одну десятую балла победу одержала женская команда «Бэрн» из Челябинска.

«Официальная лига «ЕКБ» — это региональная площадка Международного союза КВН, где выступают лучшие команды Уральского федерального округа. Финал — ключевое событие сезона. Это были почти три часа искреннего юмора, драйва и энергии. Победитель получил путёвку на международный фестиваль КВН в Сочи», — сообщил «АиФ-Урал» руководитель регионального движения КВН Евгений Собин.

Судили игру участники команд из Высшей лиги КВН: чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Имени меня» Влад Соломко, участник команды «Джентльмены удачи» Алихан Шериев, автор и актёр шоу «Уральские пельмени» Артём Пушкин, а также радио и телеведущий, шоумен Александр Морозов и директор Департамента Молодёжной политики Свердловской области Денис Протасов.

Игра состояла из четырёх конкурсов: приветствие, разминка (ответы на вопросы плюс ситуация со звездой), конкурс одного номера и домашнее задание. Влад Соломко и Алихан Шериев также вышли на уральскую сцену. Именно они приняли участие в конкурсе ситуация со звездой. Опытные кавээнщики продемонстрировали уверенное владение игрой, доказав, что не зря достигли таких высот в КВН. Их искромётный юмор порадовал полный зал КЦ «Урал». Хотя и молодые команды не уступили в остроумии и находчивости.

Игра была острой, неровной. По итогам трёх конкурсов лидировали камышловцы. Однако после четвёртого конкурса они оказались лишь на третьем месте, а фаворит игры «Новый Урал», уступив одну десятую, оказался на втором. Итоги игры: «Бэрн» - 18.2 балла, «Новый Урал» - 18.1, «Это чё такое» - 17.6, «Крупняк» - 17.4, «Бада бинг» - 17.4