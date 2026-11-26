Губернатор Свердловской области Денис Паслер 25 ноября на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню матери, вручил уральским многодетным семьям государственные награды.

«Воспитание человека – это настоящее искусство, где не бывает готовых шаблонов и единых для всех рецептов. Каждый ребенок – это целый мир со своим характером, талантами и мечтами, со своими трудностями и проблемами. Куда без них! И к каждому нужен свой ключ. Найти его помогают только мудрость, чуткость, безграничное терпение и вера в своих детей. И конечно, огромных душевных сил требует воспитание особенных детей – ребят, которым нужно чуть больше внимания и заботы, чтобы раскрыть свои способности и найти место в жизни. Отрадно видеть, что у вас это получается. Очень важно, что многодетные родители находят понимание и поддержку не только дома. <…> Многие уральские предприятия присоединились к корпоративному демографическому стандарту. Он является одной из составляющих Уральской демографической доктрины, реализацию которой мы запускаем с первого января. Она значительно усиливает помощь со стороны региона многодетным семьям», – сказал Денис Паслер.

В общей сложности глава региона вручил шесть наград. Пять семей удостоены медали ордена «Родительская слава». В их числе – родители пяти детей Юлия и Александр Голдобины. Александр Голдобин работает на производстве тротуарной плитки и бордюров, Юлия Голдобина – трудится в сфере недвижимости. Семья отличается приверженностью к здоровому образу жизни, дети Голдобиных демонстрируют высокие результаты в учебе. Старшая дочь Кристина уже является студентом Уральского государственного медицинского университета и помимо учебы работает медсестрой в стоматологической клинике.

Звание «Мать-героиня» присвоено Анне Ветлугиной. В семье Ветлугиных из Ирбита – десять детей, а вскоре появится еще один малыш. Супруг Анны – Павел Ветлугин – работает на Ирбитском молочном заводе. Сама Анна занимается воспитанием детей. Почетное звание присвоено многодетной маме за создание социально-ответственной семьи, пропаганду здорового образа жизни, большой вклад в воспитание детей.

«Молодым семьям я хотела бы сказать: важно не бояться. Самое большое препятствие для многодетных семей – это страх. Ведь не сразу появляется 10 детей, дети появляются постепенно, и силы на них тоже появляются постепенно. Сегодня я чувствую больше всего радость от того, что государство стало обращать внимание на многодетные семьи. Самая главная награда – это наши дети. Но звание – это также и признание нашего труда», – сказала Анна Ветлугина.

В Свердловской области проживают более 80 тысяч многодетных семей. Им оказывается комплексная поддержка: от предоставления социальных выплат до поощрения государственными наградами и присвоения почетных званий.

Для повышения рождаемости и создания комфортных условий для родительства по инициативе губернатора Дениса Паслера в регионе разработана Уральская демографическая доктрина, реализация которой начнется с 1 января 2027 года. Документ предполагает усиление поддержки многодетных и молодых семей, а также студенческого родительства, предоставление различных выплат, формирование ценностных ориентиров, направленных на повышение рождаемости и укрепление демографии.