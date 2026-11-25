В региональной Госавтоинспекции предупреждают автомобилистов об осложнении погодных и дорожных условий на территории Свердловской области. Снег и гололедица фиксируются на юго-востоке, востоке и юго-западе региона.

«По прогнозу, осложнение погодных условий сохранится, — говорится в сообщении ГИБДД. —При осложнении видимости водителям необходимо быть предельно собранными, выбирать скорость, соответствующую обстановке, и увеличивать дистанцию».

Ранее синоптики предупредили уральцев о надвигающихся на регион сильном снеге и метели.