В Екатеринбургском зоопарке, несмотря на приближающуюся зиму, пока не впали в спячку медведи. Они гуляют, играют и едят с завидным аппетитом.

«Гималайские медведи уже заметно замедлились, а вот белокоготные всё ещё чудят и привлекают внимание посетителей», — рассказал кипер отдела хищных и мелких млекопитающих Нечаев Сергей.



По его словам, зимняя спячка позволяет животным перейти в режим жёсткой экономии: все процессы в организме замедляются и медведи живут за счёт накопленных за осень жировых запасов несколько месяцев.

С приходом морозов в уютные берлоги отправятся не только два вида медведей, но барсуки, еноты и сурки. Вскоре на вольерах тех, кто ушел в спячку, появятся таблички с надписью «Я сплю!»