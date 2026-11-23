Президентская программа догазификации действует в Свердловской области с октября 2021 года. За это время в регионе проложили свыше 3,5 тысячи километров газовых сетей, благодаря чему техническая возможность подключения появилась у более чем 94 тысяч домовладений. К границам 76,7 тысячи земельных участков газ уже подвели, а почти 53 тысячи частных домов подключили к газоснабжению.

«Мы последовательно расширяем возможности для подключения: строим новые сети, развиваем газотранспортную инфраструктуру и предусматриваем меры поддержки для тех, кому необходима помощь при проведении газа непосредственно в дом», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Сейчас в регионе строят ещё около 2,8 тысячи газопроводов, которые позволят подключить порядка 20 тысяч домов. Ещё для 13,5 тысячи домовладений сети находятся на стадии проектирования.