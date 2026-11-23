Президентская программа догазификации действует в Свердловской области с октября 2021 года. За это время в регионе проложили свыше 3,5 тысячи километров газовых сетей, благодаря чему техническая возможность подключения появилась у более чем 94 тысяч домовладений. К границам 76,7 тысячи земельных участков газ уже подвели, а почти 53 тысячи частных домов подключили к газоснабжению.
«Мы последовательно расширяем возможности для подключения: строим новые сети, развиваем газотранспортную инфраструктуру и предусматриваем меры поддержки для тех, кому необходима помощь при проведении газа непосредственно в дом», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Сейчас в регионе строят ещё около 2,8 тысячи газопроводов, которые позволят подключить порядка 20 тысяч домов. Ещё для 13,5 тысячи домовладений сети находятся на стадии проектирования.
Регион также помогает жителям с расходами на газификацию. В 2026 году на эти цели направлено более одного миллиарда рублей. За время действия программы мерами поддержки воспользовались свыше 26,6 тысячи свердловчан. Благодаря догазификации жилищные условия улучшили более 200 тысяч жителей региона.