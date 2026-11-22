Глава регионального минспорта Леонид Рапопорт завершил работу в правительстве Свердловской области.

«В связи с истечением срока трудового контракта и достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении департамента информполитики.

Леонид Рапопорт — заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР по конькобежному спорту, он возглавлял региональное ведомство почти 17 лет.

Ранее губернатор Денис Паслер освободил от должности министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова. А с 23 ноября приступит к обязанностям новый директор свердловского департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Илья Гурин.