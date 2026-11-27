По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, за минувшие сутки снег убирали 286 комбинированных дорожных машин, 33 автомобиля с отвалом, 20 автогрейдеров и 50 единиц прочей техники. Для противогололедной обработки использовали почти 5 тысяч кубометров пескосоляной смеси и 25,4 кубометра песка.

«Снег прошел по всей области. Местами отмечалось налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. Ограничения движения на региональных трассах не вводились», — говорится в сообщении департамента информполитики.

Согласно прогнозу, 27 ноября снегопад продолжится, на севере и востоке региона ожидается сильный снег. В отдельных районах возможны метель, снежные заносы и снежный накат на дорогах, порывы ветра до 15 метров в секунду.

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что управление автодорог круглосуточно следит за состоянием магистралей, и призвал уральцев учитывать погодные условия при планировании поездок.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и не мешать работе снегоуборочной техники.