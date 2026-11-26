Культурно-просветительские мероприятия с участием делегации Беларуси прошли в Свердловской области. Программа включила концерт-реквием «Каждый третий», интерактивные выставки, а также передачу в библиотечный фонд белорусских изданий об истории ВОВ.

С приветственным адресом к гостям и организаторам концерта-реквиема обратился губернатор Свердловской области Денис Паслер. От имени главы региона обращение зачитал министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

«В Свердловской области с глубоким уважением относятся к наследию военных лет. Мы, как и наши потомки, должны сделать всё возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись, должны твёрдо оберегать доброе имя каждого, кто приближал Великую Победу», – сказано в приветственном адресе губернатора.

Перед концертом официальные лица вместе со зрителями ознакомились с тематическими экспозициями белорусских учреждений.

Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник», подготовленная на основе совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, представляет подлинные фронтовые письма, фотографии и истории 17 участников войны.

Экспозиция «Подвиги и судьбы партизан в документах» знакомит с материалами интернет-проекта «Партизаны Беларуси», электронная база которого содержит более 240 тысяч карточек партизан.

Особый интерес вызвала выставка-дегустация «Хлеб – невидимая сила Победы», в рамках которой представили исторические материалы о производстве хлеба в военное время.

В концерте-реквиеме прозвучали известные произведения советского периода и сочинения современных белорусских и российских авторов. На сцену вышли более ста исполнителей, в числе которых заслуженные артисты Республики Беларусь Виктория Алешко, Жанет, Александр Авраменко, солистка Большого театра Беларуси Дарья Горожанко, артисты театра и кино, а также ведущие белорусские творческие коллективы.