Свердловскую область в последние дни ноября, как и обещали синоптики, засыпало снегом. По данным департамента информполитки, особенно сильные осадки зафиксированы на юге региона.

На расчистку региональных трасс 26 ноября вышла 281 единица техники, за сутки использовано 2400 тонн пескосоляной смеси. На дороги федерального значения вывели 73 единицы техники, использовано 642 тонны противогололедных материалов.

Из Екатеринбурга за минувшую ночь вывезли 104 тонны снега, с последствиями снегопада боролись 70 дорожных рабочих и 124 единицы уборочной техники.

«Коммунальщики использовали более 200 тонн противогололедных материалов и фракционного песка. С утра на улицах Екатеринбурга работают более 340 специалистов и 173 единицы спецтехники», — говорится в сообщении.

Напомним, на усиленный режим работы из-за непогоды переведены сотрудники свердловской Госавтоинспекции. Они готовы закрывать участки дорог, которые не соответствуют требования безопасности.