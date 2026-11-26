Африканский карликовый ёж Ваниль живет в отделе прирученных животных екатеринбургского зоопарка. Это искусственный подвид белобрюхого ежа, выведенный путём скрещивания с другими африканскими ежами. Сотрудники зоопарка рассказали об африканских ежах много интересного для широкой публики и представили Ваниль во время прямого включения из отдела прирученных животных.

«Эти животные ведут одиночный ночной образ жизни. Они обычно передвигаются по земле, но могут карабкаться и плавать, если нужно. Обычные звуки, которые издают ежи, — фырканье, шипение и тихое визжание. Когда ёж встречает противника, он напрягает мышцы спины, сдвигая шипы к морде, и сворачивается в шар, защищая конечности и голову», — отметили в зоопарке.

В природе естественные враги африканских ежей — гиена, шакал, бледный филин и медоед. В основном, ежи питаются насекомыми. Поэтому в рацион Ванили, живущей в Екатеринбурге, входят саранча, тараканы и мучной червь. Дополнительно ёжику дают овощи, фрукты творог и рыбу.