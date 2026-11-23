До конца 2026 года лимит на покупку билетов в кинотеатры РФ по Пушкинской карте увеличили на 300 руб. В постановлении правительства уже закреплены соответствующие изменения.

Размер общего лимита Пушкинской карты таким образом составляет 5,3 тыс. руб. Непосредственно в кинотеатрах молодёжь может израсходовать до 2,3 тыс. руб. Увеличение лимита карты под конец года прокомментировал Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ — оператора карты.

«Молодые россияне часто успевают израсходовать практически все лимитные средства от государства на культурные мероприятия. А ближе к Новому году традиционно выходит много премьер, в том числе в отечественном кинематографе, а именно кино является одним из наиболее востребованных направлений программы», — подчеркнул эксперт.

В течение года из всех билетов, проданных в кинотеатрах, примерно половина куплена на средства Пушкинской карты. Напомним, программа рассчитана на граждан России 14–22 лет. Таким способом государство помогает сделать отечественную культуру доступнее и привлекательнее для молодёжи. Пользователи карты могут посещать театры и кино, музеи и концерты. Лимит в 5 тыс. руб. действует с 1 января по 31 декабря, если он не истрачен за год, остаток на будущий год не переносится.