Комбинат «Свеза» осваивает выпуск трансформаторной фанеры. О старте в 2027 году производства древесно-слоистого пластика для электрической изоляции силовых трансформаторов сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Такую продукцию выпускали еще в СССР, но в современной России ее промышленное производство не сохранилось, и потребности закрывались поставками из-за границы. Импортозамещающий проект станет новым направлением для комбината в Верхней Синячихе и позволит расширить ассортимент специальной фанерной продукции. Инвестиции в производство превысят 790 млн рублей, из них 300 млн рублей предоставит Фонд технологического развития промышленности Свердловской области. Выпуск первой партии продукции запланирован на август 2027 года», – написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Трансформаторная фанера является материалом с особыми электроизоляционными свойствами. Она примерно вдвое плотнее обычной фанеры и не проводит электрический ток. В силовых трансформаторах ее используют для изготовления изоляционных деталей и прокладок, которые разделяют токоведущие элементы и помогают обеспечивать безопасную работу оборудования. Материал также востребован в автомобилестроении, авиа- и судостроении.

Уральская «Свеза» станет единственным производителем этого вида фанеры в стране. Освоение технологии уже перешло в практическую стадию. Тестовые образцы прошли испытания в специализированной лаборатории, которая обладает компетенциями в оценке электроизоляционных материалов. Результаты подтвердили соответствие образцов требованиям по плотности и электрической изоляции.