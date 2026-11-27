В селе Нижнеиргинском Красноуфимского муниципального округа, известном как родина первого русского самовара, установлен новый арт-объект – пушка времен императора Петра Первого.

Нижнеиргинское активно развивает свои общественные пространства. Сегодня в селе уже есть два знаковых арт-объекта. Это 200-килограммовый самовар и памятник в честь отмены крепостного права в России. Теперь к достопримечательностям села добавилась пушка с ядрами.

«По инициативе местных жителей и при поддержке предпринимателя Михаила Измоденова установили макет пушки. Этот арт-объект, отлитый из чугуна и достигающий 150 см в длину, станет напоминанием о славных временах Иргинского железоделательного завода и его изделиях. Здорово, что жители села ценят свою историю и стремятся передать ее будущим поколениям», – рассказал глава Красноуфимского района Олег Ряписов.

Основанное старообрядцами Нижнеиргинское исчисляет свою историю с запуска домны на железоделательном заводе 20 ноября 1730 года. В лучшие годы в селе числилось только работников завода до 3 тысяч. При этом семьи в те времена были большие. Также в селе работали многочисленные частные ремесленные производства: только кузниц было около семидесяти.

Сегодня в селе числится около 500 жителей. Но уникальность этого места, его самобытность, его красота – и природная, и душевная – ничуть не меньше. Активисты села развивают сегодня здесь туристические маршруты. В августе 2026 года здесь прошел первый фестиваль чаепития и старообрядческой культуры «СамоварищеФест». Селяне воспроизвели для гостей и туристов повседневную жизнь староверов и процесс ремесленного производства: кожевенного, котельного, кузнечного, пимокатного. Также все желающие могли угоститься блюдами, приготовленными по местным старинным рецептам, и попробовать более 30 видов травяных чаев.