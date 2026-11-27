Жители 67 муниципальных образований Свердловской области представили 191 инициативный проект для реализации в 2027 году. Сейчас министерство экономики и территориального развития региона проверяет поступившие заявки.

Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям самостоятельно предлагать идеи по развитию территорий и вместе с властями воплощать их в жизнь.

«В этом году в 28 муниципалитетах реализовали 73 проекта благоустройства, которые предложили жители: детские площадки, летний кинотеатр, образовательные пространства и туристические маршруты. Механизм инициативного бюджетирования в Свердловской области мы задействуем ежегодно: жители про него уже знают, видят результаты и с большим желанием участвуют. Они выходят с идеями, как благоустроить то или иное пространство, и вместе мы создаем новые места для отдыха в наших городах и селах», — написал в своих социальных сетях Денис Паслер.

Финансирование инициатив обеспечивается за счет регионального и муниципального бюджетов, а также средств бизнеса и самих жителей. Доля областного бюджета может составлять до 70% стоимости проекта, размер субсидии — до 5 миллионов рублей.

Поддержку из областного бюджета могут получить инициативы в пяти направлениях: благоустройство территорий, дополнительное образование детей, развитие и внедрение информационных технологий, охрана окружающей среды и развитие туризма. Наибольшее число заявок в этом году поступило по проектам благоустройства и дополнительного образования.

«С 2017 года в Свердловской области поддержку получили более 500 проектов, которые в результате стали комфортными, интересными и востребованными общественными пространствами», — подчеркнул Денис Паслер.