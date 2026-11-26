В связи с осложнением погодных условий и обильными осадками в виде снега на территории сотрудники свердловской Госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы. Автоинспекторы патрулируют трассы региона с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

«Применяется метод принудительного снижения скорости на опасных участках. Госинспекторы работают на маршрутах, часть экипажей несет службу на закрепленных участках и наиболее опасных местах», — сообщили в региональной ГИБДД.

Полицейские готовы вводить временные ограничения движения на участках, где состояние проезжей части не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

Водителей и пешеходов призывают к предельной бдительности.