Более 30 свердловских молодых ученых одержали победу в конкурсах на назначение стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России. Их достижения отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«На Урале традиционно сильная наука, которая служит основой новых и успешных проектов в разных сферах. И развивается она, в том числе благодаря нашей талантливой молодежи. По итогам конкурсных отборов 2025 и 2026 годов Свердловская область занимает 6 место в стране по числу заявок и количеству победителей стипендии Президента России для аспирантов. За два года победителями от региона признаны 48 человек. Ежегодно количество стипендиатов в регионе растет, что говорит о высоком качестве и востребованности научных проектов наших молодых ученых», – сказал Денис Паслер.

Размер премии для аспирантов составляет 75 тысяч рублей ежемесячно, они получают ее от года до четырех лет. Победа в конкурсе на назначение стипендии является не только значимой материальной поддержкой для молодых людей, но и высокой оценкой их научных работ.

По поручению губернатора свидетельства и нагрудные знаки «Лауреат стипендии Президента Российской Федерации» аспирантам вручил первый заместитель главы региона – министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков.

«Все эти молодые люди находятся в начале профессионального пути и проводят важные научные исследования, способствующие развитию ключевых отраслей, созданию наукоемких технологий и укреплению технологического суверенитета. Для поддержки стипендиатов из бюджета Свердловской области ежегодно направляется порядка 700 миллионов рублей. Их работы являются интеллектуальным ресурсом, важным для российской науки, промышленности и экономики. Отдельно хочу выразить благодарность научным руководителям. Думаю, что без их поддержки такие результаты были бы невозможны», — сказал Алексей Шмыков.