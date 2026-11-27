В Правительстве Свердловской области по поручению губернатора Дениса Паслера состоялось очередное совещание по вопросу поставок топлива в регион. В нем приняли участие представители организаций топливно-энергетического комплекса и профильных ведомств.

Запасы топлива у крупных поставщиков, которые работают в регионе, позволяют прогнозировать стабильную ситуацию и в ближайшее время. При необходимости выпадающие объемы компенсируют другие поставщики.

Ситуативное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях связано с логистическими издержками, в том числе связанными со сложными погодными условиями.

По поручению губернатора для балансировки топливоснабжения проанализированы товарные потоки и логистические цепочки. Участники штаба призывают жителей заправляться в обычном режиме.