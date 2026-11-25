Глава Российской Федерации Владимир Путин обновил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

В составе СПЧ осталась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. После ротации в Совет вошли академик РАН, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев, директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров, журналист и телеведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен), вице-президент СРО «Национальная ассоциация “Союз психотерапевтов и психологов”» Анна Данилова.

Из СПЧ исключены кинорежиссёр Александр Сокуров, адвокат Владимир Ряховский, писатель, главред «Литературной газеты» Максим Замшев и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Татьяна Георгиевна Мерзлякова — уполномоченный по правам человека в Свердловской области с 4 июня 2001 года, с 2002 года — член Президиума комиссии по равным правам и возможностям при председателе Совета Федерации.

В Совете по правам человека при президенте России входит в рабочую группу по СВО, рабочую группу мониторинга избирательных прав граждан, а также в рабочие комиссии по личным правам, по правам человека в информационной среде и по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы.