Уральский банк реконструкции и развития распространил действие акции «Приведи друга» на рекомендации карты финтех-линии «Архангел Михаил». По условиям реферальной программы клиент УБРиР получает 1500 руб. за каждого друга, который стал пользоваться дебетовой картой. Кроме того, приглашённый получит приветственный бонус 1000 руб. на ту дебетовую карту, которую он оформил по рекомендации.

«В реферальную программу УБРиР мы добавили вознаграждение за рекомендацию карты „Архангел Михаил“. Условия остались прежними. Банк выплачивает 1500 рублей рекомендателю и ещё 1000 рублей тому, кто оформил карту. Нужно лишь соблюсти простые правила акции. В приложении банка нажмите на кнопку „Приведи друга“, сгенерируйте уникальную ссылку и отправьте её другу в мессенджере. В течение двух месяцев друг должен оформить в УБРиР любую дебетовую карту и совершить покупки на сумму свыше 1000 рублей. Акция засчитается, даже если у друга когда-то была карта УБРиР, но он закрыл её больше года назад», — отметила Светлана Устьянцева, руководитель блока развития транзакционных продуктов департамента розничного бизнеса УБРиР.

Рекомендателем в рамках акции может стать любой клиент банка. Количество друзей, которых может привести клиент, не ограничено. Бонус за открытие дебетовой карты выплачивается и рекомендателю, и клиенту, оформившему её по рекомендации.

Также в рамках акции «Приведи друга» УБРиР выплатит вознаграждение 6000 руб. за каждый кредит, оформленный по рекомендации. Кредитный договор по ссылке должен быть заключён в течение 30 дней. А бонус будет начислен рекомендателю до 20 числа месяца, следующего после первого платежа по кредиту.

Полные условия акции «Приведи друга» можно изучить на сайте банка.

Ссылку для рекомендаций можно сгенерировать самостоятельно в приложении УБРиР на смартфонах с ОС Андроид или получить у оператора горячей линии УБРиР, позвонив по номеру 8 800 1000-200.

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