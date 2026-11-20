Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о работе по восстановлению пропускной способности на четырех участках рек в Ирбитском районе, которые оказывают серьезное влияние на прохождение паводка.

«Держу на контроле вопрос расчистки русел рек Ница, Ирбит и протоки Старица в районе города Ирбита. В конце сентября специалисты начали восстанавливать Общий объем работ по разбору завалов и наносов — почти 22 тысячи кубометров. На сегодня завершается расчистка русла на первом участке, объем вынутых донных отложений составил более 3100 кубометров. На 50% расчищен второй участок, начаты работы на третьем», — сказал Денис Паслер.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, есть небольшое отставание от графика: техника не могла проехать из-за переувлажнения почвы и были обустроены временные дороги из железобетонных плит.

«Все четыре участка необходимо отработать до 20 декабря — такую задачу поставил минприроды. Безусловно, не ограничимся этим годом: в 2027-м после весеннего паводка начнем расчистку других участков», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить пропускную способность и других уральских рек, чтобы минимизировать последствия паводка.