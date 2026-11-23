Екатеринбургский «Водоканал» завершил аварийно-восстановительные работы на трубопроводе, по которому исходная вода поступает на фильтровальную станцию Среднеуральской ГРЭС. Благодаря современным технологиям специалистам удалось провести ремонт без остановки водовода и избежать запланированного отключения горячей воды.

Ранее предприятие предупреждало, что из-за масштаба и технической сложности работ горячее водоснабжение в Екатеринбурге придётся ограничить на три дня начиная с 23 ноября. Ремонт предусматривал земляные работы и восстановление трубопровода.



Подачу горячей воды ограничат в четырех микрорайонах Екатеринбурга Подробнее