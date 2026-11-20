Строители до 24 ноября продлили срок ограничения движения транспорта на пересечении Сибирского тракта и переулка Базового в Екатеринбурге. Напомним, на участке продолжается строительство транспортной развязки у «Калины».

Как отметили в мэрии, объезд участка на период проведения работ предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Напомним, актуальные сведения о действующих на территории уральской столицы дорожных перекрытиях можно на информационной карте официального портала Екатеринбурга.