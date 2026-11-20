В уральской столице планируют установить мемориальную доску Евгению Горенбургу. Памятный знак появится на фасаде гимназии №2, где учился продюсер и музыкант, рядом с памятной табличкой режиссеру Алексею Балабанову. Торжественное открытие планируется 13 января пройдет в день рождения Евгения Горенбурга — 13 января, сообщили в мэрии.

Евгений Горенбург — участник Свердловского рок-клуба, продюсер, лидер группы «ТОП», основатель фестивалей «Старый Новый Рок», «Уральская ночь музыки» и других, он скоропостижно скончался 22 апреля 2026 года.