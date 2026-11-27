В Ирбитском государственном музее изобразительных искусств им. В.А. Карпова 10 декабря откроется выставка «Под знаком золотой лилии. Избранные произведения французского эстампа XVII–XVIII веков». На экспозиции можно будет увидеть редкие произведения французской графики из музейного собрания, созданные в двух сложнейших графических техниках — офорте и резцовой гравюре.

Как отмечают организаторы, название выставки отсылает к королевской лилии — геральдическому символу французской монархии, ставшему одним из знаков эпохи. Представленные произведения отражают художественный путь Франции от величественного барокко времён Людовика XIV до изысканной эстетики Галантного века и Просвещения. Посетители увидят библейские и мифологические сюжеты, исторические композиции, архитектурные и городские виды, а также поэтичные сельские пейзажи.

Отметим, что сегодня Ирбитский государственный музей изобразительных искусств — единственный в России специализированный музей гравюры и рисунка, в собрании которого свыше 15 тысяч произведений.

«Очень часто наши гости склонны называть музей маленьким провинциальным Лувром за коллекцию европейской графики, за прекрасную Нику Самафракийскую. И с момента основания музея Валерий Андреевич Карпов как-то вот сразу нащупал незаполненную нишу. Он понял специфическую значимости гравюры. И тогда основной идеей формирования фонда стала именно работа с графикой», — рассказал «АиФ Урал» начальник отдела программных проектов, развития и продвижения музея Сергей Шкляев.

Экспозиция французской графики будет работать с 10 декабря по 28 февраля 2027 года.