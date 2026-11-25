В школе поселка Цементный продолжают развивать образовательное пространство для детей. При поддержке Невьянского филиала ЦЕМРОС здесь открылся центр профориентации и инженерно-технического творчества «ТехноТрек».

Центр объединил три профориентационных пространства: «Детский завод», лабораторию робототехники и кабинет спецдисциплин. Все они появились в поселковой школе при поддержке цементного завода.

Основой стал «Детский завод», который открылся в школе в прошлом году. Это класс с полноценным учебно-производственным циклом и оборудованием, аналогичным тому, что работает на действующих предприятиях. В этом году к нему добавились два пространства, отремонтированных филиалом.

Первая — лаборатория робототехники для ребят, заинтересованных в техническом творчестве. Теперь больше школьников смогут заниматься конструированием, программированием и собственными проектами.

Второй кабинет — для спецдисциплин. Здесь школьники будут изучать основы профильных предметов и осваивать навыки, которые понадобятся им при знакомстве с инженерными и техническими специальностями.

Для поселковой школы это не первый проект предприятия. При поддержке Невьянского филиала здесь уже появились профильные классы робототехники и химии: первый открыли в 2023 году, второй через год. А сейчас в школе сложилась целостная образовательная среда: два профильных класса «Робототехники» и «Химии», «Детский завод» и два обновленных учебных пространства. Пространство помогает знакомить детей с техническими дисциплинами, развивать интерес к инженерному делу и закладывает основу для осознанного выбора будущей профессии.

«Мы последовательно поддерживаем инициативы, которые помогают детям получать новые знания, раскрывать способности и знакомиться с техническими направлениями уже со школьной скамьи. Важно, чтобы у ребят была возможность не только изучать теорию, но и пробовать себя на практике, видеть перспективы инженерных и рабочих профессий. Уверен, что обновленные пространства станут еще одним шагом в развитии образовательной среды школы и поселка», — отметил директор Невьянского филиала ЦЕМРОСа Максим Калинин.

Реклама. Невьянский филиал АО «ЦЕМРОС». ИНН 7708117908