В региональном главке полиции подвели итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона по борьбе с преступностью за десять месяцев текущего года. Как отметил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, количество зарегистрированных противоправных эпизодов снизилось на 12,2%, в том числе категории тяжких и особо тяжких — на 22%.

«Общее число противоправных деяний против личности сократилось на 11,2%, убийств и покушений на убийство — на 21,9%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 2,7%. Уменьшилось количество разбоев на 28,2%, краж — на 17,5%, в том числе квартирных — на 10,3%, краж транспорта — на 42,8%, угонов — на 16,7%. Зафиксировано на 16,1% меньше различного рода ЧП на улицах, площадях, в парках и скверах, чем годом ранее, — рассказал Горелых. — Раскрыто на 4,2% больше преступлений прошлых лет. Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных гражданами

в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 12,9%, наркотического — на 37%, ранее судимыми — на 20,5%, несовершеннолетними или при их соучастии — на 23,7%. Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 46% меньше преступлений, в отношении указанной категории — на 16,7%».

Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 904 кг наркотических и психотропных веществ. Число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 5,6%, количество погибших в них людей – на 13,4%, раненных – на 7,5%.