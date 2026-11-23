В Свердловской области определили 28 лауреатов губернаторской премии в области художественного образования. В их число вошли преподаватели учреждений дополнительного и профессионального образования, а также учащиеся, отличившиеся на международных и всероссийских творческих конкурсах.

«Культура Среднего Урала всегда отличалась многообразием форм и направлений, яркими проектами и известными деятелями, которые прославляли наш регион далеко за его пределами. В основе этого успеха – трехуровневая система образования в сфере культуры. В Свердловской области она представлена старейшими учебными учреждениями: детскими школами искусств, колледжами и вузами, в которых работают замечательные педагоги, воспитавшие многие поколения уральских талантов. С юного возраста у свердловчан есть все возможности не только для развития своих способностей, но и получения классического образования в разных творческих направлениях», — написал в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Главную премию в размере 100 тысяч рублей получит преподаватель специального фортепиано Краснотурьинского колледжа искусств Людмила Хазина. Наградой отмечен её выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования в регионе. Хазина работает в колледже с 1982 года и за это время подготовила более 40 специалистов. Многие из её учеников продолжили образование в ведущих музыкальных вузах России, а некоторые после окончания учёбы вернулись преподавать в родной колледж.

Ещё семь педагогов из Екатеринбурга, Алапаевска и Верхней Салды удостоены премий по 50 тысяч рублей в номинации «За лучшую педагогическую работу года». Награды получат Ольга Васина, Татьяна Глазкова, Галина Литуева, Ирина Макарова, Олеся Степаненкова, Сергей Стяжкин и Любовь Трифонова.

Остальные 20 премий присуждены учащимся, уже заявившим о себе на всероссийских и международных конкурсах. По десять человек отмечены в номинациях «Юные дарования» и «Молодые дарования».

Денис Паслер подчеркнул, что регион ежегодно поощряет достижения преподавателей и учащихся в сфере искусства. Губернатор поблагодарил педагогов за многолетнюю работу и преданность профессии, а молодых талантов — за стремление развивать свои способности.