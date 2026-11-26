Снегопады, обусловленные циклоном, сохранятся в Свердловской области 27 ноября. По прогнозам синоптиков, ожидается метель при ветре до 15 метров в секунду, снежные заносы и снежный накат на дорогах.

«Подморозит до -4...-8 градусов, днем 27 ноября осадки ослабеют. В предстоящие выходные дни с уходом циклона снег вероятен лишь местами, температура понизится еще на пять градусов», — рассказали в Уралгидрометцентре.

27 ноября будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой и умеренный снег, на севере и востоке до сильного. Метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, ветер западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15, ночью -4...-9 градусов, днем -2...-7. В Екатеринбурге ночью -5, днем -4, небольшой снег️.

В субботу, 28 ноября, будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, метель, днем местами небольшой снег, на севере переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица, ветер северный 4-9 метров в секунду, с порывами до 14-16. Ночью температура опустится до -5...-10 градусов, на севере до -13, днем -3...8, на севере -6...-11. В Екатеринбурге небольшой снег️, ночью -7, днем -5 градусов.

29 ноября переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, в горах севера с порывами до 18, ночью -11...-16 градусов, днем -4...-8. В Екатеринбурге ночью -13, днем -6, без осадков.