26 ноября сотни прихожан собрались в храме-колокольне Большой Златоуст, чтобы отметить День памяти святителя Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. Он заслужил имя Златоуст своим непревзойденным красноречием и глубокими проповедями, ставшими духовным достоянием. Праздничную службу возглавил настоятель храма, иерей Виктор Явич.

«У святых всегда празднуется день кончины, когда они родились для жизни вечной. И сегодня мы вспоминали Иоанна Златоуста — именно в этот день он отошел к Господу в 407 году», — пояснил настоятель храма иерей Виктор Явич.

Фото: Фонд Святой Екатерины/ Евгений Поторочин

Храм Большой Златоуст был утрачен в 1930 году, но почти век спустя он возвращает былое величие. Реконструкция, которая началась в 2006 году при поддержке Фонда святой Екатерины, находится на завершающей стадии. Восстановить облик помогают частично сохранившиеся чертежи, картины, старинные фотографии и описания в книгах.

Главная архитектурная особенность храма — двухуровневая колокольня. На первом ярусе звонницы висит знаменитый 16-тонный колокол, который в царское время именовался «Большим Златоустом». Его высота составляет пять метров, диаметр достигает трёх метров. Величественный благовест украшает полутораметровый образ святых Царственных Страстотерпцев. На верхнем ярусе размещены колокола меньших размеров — они дают мелодичный перезвон, который несколько раз в день оглашает центр уральской столицы.

Фото: Фонд Святой Екатерины/ Евгений Поторочин

«Звон колоколов нашего храма распространяется по центру города дважды в день — даже сейчас, во время ремонтных работ на колокольне, которые ведутся при поддержке Фонда святой Екатерины. Пока звук более приглушённый, чем всегда, но это временно», — отметил отец Виктор.

Колокольня храма, стоящего на пересечении широких центральных улиц, не защищена близстоящими зданиями. Поэтому непогода активно разрушала строение. Сейчас арочные проёмы закрыты: два месяца назад началось восстановление колокольни.

Фото: Фонд Святой Екатерины/ Евгений Поторочин

«Из-за открытых арочных проемов колокольня храма долго оставалась незащищённой от осадков, и они постепенно разрушали штукатурный слой стен. Сейчас мы ремонтируем перекрытия, оштукатуриваем внутренние стены обоих уровней колокольни. Объём работ большой. А в будущем году займёмся обновлением фасада площадью четыре тысячи квадратных метров, заменим декоративные элементы, благоустроим территорию вокруг храма», — рассказала руководитель проекта Надежда Новопашина.

Полностью завершить работы планируют в октябре 2027 года.