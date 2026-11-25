В Свердловской области более насчитывается 11 тысяч спортивных сооружений. Как отметил губернатор Денис Паслер, ежегодно строятся новые объекты, чтобы спорт был доступным для уральцев разных возрастов.

«В этом году открыли Центр бокса в Краснотурьинске, лыжероллерную трассу в Красноуральске, фиджитал-центр в Екатеринбурге, СОК «Выйский» в Нижнем Тагиле, ФОК «Родина» и рейс-трек на стадионе «Факел» в Богдановиче», — рассказал глава региона в соцсетях.

В марте следующего года планируют сдать в эксплуатацию легкоатлетический манеж площадью более 7 тысяч квадратных метров в Каменске-Уральском, готовность объекта составляет 92%. Как отметил Паслер, это самое крупное подобное сооружение в регионе, работы идут с опережением графика.

«В Камышлове продолжаем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 2,2 тысячи кв. м. Готовность – 56%. В ФОКе будут три спортивных зала для игровых видов спорта, силовых тренировок, аэробики. Объект сдадут летом 2027 года, — написал губернатор. — В Первоуральске идут работы на арене «Уральский трубник». Строительная готовность – 67%. Арена станет площадкой для тренировок и проведения матчей по хоккею с мячом всей вертикали клуба «Уральский трубник», включая молодежную команду и воспитанников академии. Кроме игрового поля с трибунами, здесь будет многофункциональный спортивный зал и уличная площадка. Строительство планируем завершить осенью 2027 года».

Также начаты строительно-монтажные работы на площадке будущего ФОКа «Горняк» площадью более 1,7 тысячи квадратных метров в Дегтярске.

«Все спортивные победы начинаются с первых занятий в бассейнах, залах, на футбольном поле или хоккейной площадке. Уверен, что для тысяч уральцев тренировки в новых объектах станут нормой жизни, а для кого-то — началом славного спортивного пути», — подчеркнул Денис Паслер.

Развитие спортивной инфраструктуры в регионе соответствует задачам государственной программы «Спорт России» и нацпроекту «Молодежь и дети».