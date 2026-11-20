Международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь» пройдут с 4 по 6 декабря в Нижнем Тагиле. На трамплинном комплексе «Аист» встретятся сильнейшие спортсмены России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

«Соревнования в Нижнем Тагиле традиционно открывают зимний спортивный сезон в Свердловской области. Мы ожидаем увидеть серебряных призеров Олимпийских Игр в Пекине Данила Садреева, Ирму Махиню, Ирину Аввакумову. Будем поддерживать представителей Свердловской области Евгения Климова, Илью Манькова, который удачно начал сезон и является лидером Кубка России, и, конечно же, новые таланты», — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Зимний этап «Тагильской стали» также станет заключительным стартом для российских прыгунов с трамплина перед ожидаемым возвращением на международную арену. Уже 18–20 декабря спортсмены могут выступить на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Для болельщиков традиционно подготовят культурную программу, развлекательные активности и полевую кухню. Вход на соревнования свободный.