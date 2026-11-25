Банки оценивают численность россиян, которые получают заработную плату в рамках корпоративных банковских программ, примерно в 55 млн человек. И по прогнозам экспертов этой сферы на 2027 год, этот показатель сохранится на том же уровне.

Зам. руководителя департамента розничных продаж ВТБ Илья Ермаков пояснил, что рынок зарплатных проектов обладает потенциалом для дальнейшего роста. Его можно реализовать, развивая отношения с действующими клиентами и привлекая тех, чей доход пока находится за пределами банковских зарплатных программ, например, самозанятых. К началу осени уже более 17,5 млн россиян являлись самозанятыми, прибавив за восемь месяцев почти 14%. Каждый восьмой намерен продолжать деятельность в этом формате. Каждый второй самозанятый отмечает, что ищет заказы на цифровых платформах.

Между тем, Банк России провел макроопрос и оценил ожидаемый рост зарплат россиян. По итогам 2026 года номинально прибавится около 8,5%. При этом прогнозы Минэкономразвития более оптимистичны — прирост почти 11,5%, и средний уровень зарплаты — 114,42 тыс. руб.