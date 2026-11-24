Двухэтажная больница в селе Глинском Режевского муниципального округа, построенная в 1984 году, пережила масштабную реконструкцию. Здание, где получают медицинскую помощь более 9,5 тысячи человек, капитально отремонтировали благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Реализация проекта потребовала особого внимания к деталям. Мы стремились найти исполнителей, которые максимально разделяют заданные Минздравом высокие стандарты качества. Результат превзошел ожидания: мы получили современное, безопасное и комфортное пространство как для пациентов, так и для медицинского персонала», — рассказал и.о. главного врача Режевской центральной районной больницы Сергей Райский.

За время работ строители полностью заменили кровлю, установили новые окна и двери, а также переложили все инженерные сети и коммуникации. На обновленные площади вернулась общая врачебная практика с процедурным и физиотерапевтическим кабинетами.

«Здесь удивительный коллектив, который трудится неизменным составом уже 20 лет. Теперь наши медики будут заботиться о здоровье односельчан в достойных условиях. Здесь невероятно светло, просторно, все новое. Для села появление такого современного, как мы его теперь называем, медицинского центра кажется чем-то невероятным, настоящим чудом», — поделилась эмоциями местная жительница Татьяна.

Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения призвана сделать качественную медицинскую помощь ближе к каждому жителю Свердловской области. Благодаря ее реализации в Режевском округе установлено 10 современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо Глинской ОВП, капитально отремонтирована общая врачебная практика в поселке Озерном, а для жителей малых сел численностью до 100 человек бесперебойно работает мобильный ФАП.

В ближайших планах — установка нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Арамашка и продолжение капитальных ремонтов еще в трех общих врачебных практиках.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер отмечал, что на Среднем Урале в 2025–2026 годах за счет областного бюджета капитально отремонтированы 86 отделений общей врачебной практики и фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник.