Выпускниками федерального проекта «Профессионалитет» в 2026 году стали 4,5 тысячи студентов свердловских техникумов и колледжей. Благодаря механизму бесшовного перехода с учебной скамьи на производство 90% из них успешно трудоустроились на свои первые рабочие места.

Промежуточные итоги трудоустройства выпускников и приемной кампании 2026 года обсудили на заседании регионального наблюдательного совета образовательно-производственных центров, которое прошло в Областном техникуме дизайна и сервиса.

«Площадка для проведения мероприятия выбрана не случайно. На базе Областного техникума дизайна и сервиса в этом году был открыт кластер «Профессионалитета» по легкой промышленности. Он стал одним из семи новых кластеров, о которых ранее сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Это отличный пример перемен в инфраструктуре среднего профессионального образования в регионе. Область получила еще одну площадку, где будут готовить специалистов под конкретные запросы наших работодателей и гарантировать выпускникам первые рабочие места», – подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области – министр промышленности и науки Алексей Шмыков.

Главная задача наблюдательного совета, который он возглавляет – это синхронизация действий министерств, образовательных организаций и индустриальных партнеров. Именно тесная интеграция с предприятиями гарантирует выпускникам востребованность на рынке труда, а экономике региона – оперативное закрытие кадровых потребностей в ключевых секторах.

Проект «Профессионалитет» в 2026 году на Среднем Урале позволил 1,6 тысячи студентам получить специальности кластера «Машиностроение», более тысячи человек получили образование в рамках кластера «Металлургия и горно-металлургический комплекс», 865 человек обучились по специальностям кластера «Туризм и сфера услуг», 526 специалистов – на базе кластера «Педагогика», 334 специалиста – кластера «Строительство» и 121 человек получили дипломы об образовании на базе кластера «Правоохранительная сфера и управление».