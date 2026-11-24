После проверки Роспотребнадзора суд на 90 дней закрыл гриль-бар «Губерния» в Ивделе, где выявили грубые нарушения санитарных норм и техрегламентов.

Суд установил, что в гриль-баре полностью отсутствует система ХАССП, не определены критические контрольные точки и не ведутся необходимые журналы учета, а санитарное состояние помещений признано неудовлетворительным, сообщает JustMedia.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Также санитарные врачи выявили грубые нарушения при хранении продуктов и работе с оборудованием, отсутствие личных медицинских книжек у сотрудников заведения.

Открыться гриль-бар сможет только после полного устранения выявленных нарушений.