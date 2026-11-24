Свердловская область вошла в число регионов, которые получат дополнительное федеральное финансирование на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 23 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11 субъектам РФ более 600 миллионов рублей на закупку дополнительных лекарственных препаратов для граждан с высоким риском инфарктов, инсультов и других осложнений, которым требуется постоянный прием медикаментов.

Средний Урал получит из федерального бюджета 136,3 миллиона рублей, еще почти 22,2 млн рублей выделят из региональной казны. Общий объем целевой поддержки для региона превысит 158 млн рублей.

По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, эти средства позволят обеспечить бесплатными препаратами дополнительно более 15 тысяч пациентов.

«Для снижения последствий болезней системы кровообращения мы ведем системную работу, в том числе развиваем высокотехнологичную помощь, расширяем возможности для занятий спортом и ведения здорового образа жизни. Мы благодарны Правительству РФ за оперативное выделение дополнительных средств. Эти деньги — вопрос спасения жизней. Более 15 тысяч наших граждан с высоким риском сосудистых катастроф смогут бесперебойно и бесплатно получать терапию, которая критически важна для их жизни», — сказал Денис Паслер.

В России смертность от болезней системы кровообращения стоит на первом месте. В 2026 году на приобретение лекарств для людей с высоким риском инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений в федеральном бюджете предусмотрено свыше 11 млрд рублей.

«Благодаря принятым мерам больше пациентов смогут получить необходимую им терапию», — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, в ноябре Денис Паслер направил дополнительно 212 миллионов рублей на лекарства для свердловчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, общий объем финансирования программы на Среднем Урале превысит 693 миллиона рублей в 2026 году.

Запас препаратов позволяет покрывать потребность пациентов в течение четырех месяцев.

По итогам октября Свердловская область достигла всех шести целевых показателей региональной составляющей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В их числе снижение летальности от инфарктов и инсультов, повышение уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение числа пациентов с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, развитие вторичной профилактики, а также лекарственного обеспечения.