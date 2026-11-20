Специалисты Свердловского центра СПИДа разработали новую передвижную выставку «ВИЧ: давай разберемся». Она превращает привычную профилактическую лекцию в живой разговор о здоровье, безопасности, современных возможностях медицины и жизни людей с ВИЧ.

Проект рассчитан на самую разную аудиторию: от старшеклассников и студентов до взрослых сотрудников предприятий и посетителей общественных учреждений.

«Сегодня мы умеем эффективно лечить ВИЧ. Но наша главная задача – не только лечить, а предупреждать новые случаи. Именно поэтому профилактика для нас имеет особое значение. И чем интереснее мы говорим о ВИЧ, тем больше людей могут защитить себя и своих близких», – отмечает и.о. главного врача Центра СПИДа Евгения Гордон.

Десять тематических стендов последовательно проводят участников от распространенных заблуждений о ВИЧ до современных способов профилактики, диагностики и лечения.

Один из самых необычных разделов предлагает познакомиться с людьми, живущими с ВИЧ, через их мечты, привычки и жизненные планы. Среди героев – подростки, молодые люди, родители и представители старшего поколения. Посетителям предлагают найти человека, на которого они больше всего похожи, и убедиться: ВИЧ-статус не определяет характер, интересы и будущее человека.

Отдельные стенды разбирают мифы о бытовой передаче инфекции, рассказывают, как антиретровирусные препараты изменили перспективы лечения. Посетители узнают, почему современные методы терапии позволяют людям с ВИЧ создавать семьи и рожать здоровых детей.