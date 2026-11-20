Яндекс Еда опубликовала обновлённый Ultima Guide — первый ресторанный путеводитель по России, созданный с помощью нейросетей, экспертов и оценок пользователей. В новую версию вошли 28 заведений Екатеринбурга — 20 ресторанов и 8 баров. Из них 13 появились в гиде впервые, а 15 сохранили места с прошлого года. Выпуск объединенного путеводителя в этом году охватывает пять городов: Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Уфу и Челябинск.

Среди участников гида — «Паштет» и «Нельсон Совин», которых объединяет внимание к локальным продуктам и уральским мотивам. В «Паштете» готовят вареники с груздями и винегрет с тугуном, а «Нельсон Совин» поддерживает уральских пивоваров и работает с местным сидром.

Впервые в путеводитель вошли семь ресторанов: Ovo Izakaya — японская изакая с онигири, раменом и удоном; «Нигора» с узбекской кухней; ресторан Carbonara, где готовят итальянские блюда с трюфелем; «Мимоза» — французское брассери с улитками, бри и лионским луковым супом; ресторан Kebabra с турецким стритфудом; «Гады, крабы и вино», где подают морепродукты, и «Большой грузинский» с садом-оранжереей.

В новую категорию баров вошли восемь заведений. Среди них: «Нельсон Совин» — крафтовый бар с уральским пивом и локальным сидром, выставками и другими событиями; «Два Деда. Чердак» — бар с коктейлями и блюдами, вдохновленными уральскими образами; скандинавский паб Fjord с мясными блюдами, пивом и живой фолк-музыкой; «Шалом Шанхай» с вечеринками, джазом, караоке и диско; «Коллектив» с авторскими версиями коктейльной классики и стритфудом и «НСБ», где подают закуски, включая хашбрауны и роти.

15 заведений сохранили места в путеводителе с первого выпуска по Екатеринбургу в 2025 году. Среди них — рестораны Self Edge Japanese, «Троекуровъ», Neoni, «Шави Ломи», Gavi, «Паштет», «Супра», Double и «Луна».

Гид формируется на основе данных сервисов компании, оценок пользователей и мнений гастроэкспертов. На первом этапе с помощью технологий искусственного интеллекта проанализировали рестораны Екатеринбурга по более чем 100 критериям. Среди них — независимость от сетей, популярность по посещениям и поездкам на такси, отзывы пользователей.

На втором этапе пользователи и локальные гастроэксперты оценили заведения по нескольким критериям, включая меню, интерьер и атмосферу. В голосовании по пяти городам вместе участвовали более 23 тысяч пользователей и более 60 экспертов. В итоговый список вошли рестораны и бары, набравшие наибольшее количество голосов. Методология голосования разработана совместно с компанией «Яков и Партнёры».

Впервые гид по Екатеринбургу вышел в октябре 2025 года одновременно с путеводителями по Перми и Челябинску. Тогда в список вошли 20 ресторанов уральской столицы. Для попадания в путеводитель, отмечают организаторы гида, доставку через их сервис заведениям осуществлять не обязательно.