Дорожная авария с участием грузовика случилась в ночь на 25 ноября на 21-м километре автодороги Первоуральск — Шаля.

Как установили прибывшие на место автоинспекторы, 53-летний водитель автомобиля Freightliner в составе с полуприцепом выбрал скорость, не соответствующую конкретным дорожным условиям, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием фуры на бок.

Водителя в результате ДТП зажало в кабине, его деблокировали сотрудниками экстренных служб. Серьезных травм мужчина не получил, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.