Термальный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров строится в Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе. Как сообщил глава города Владислав Пинаев, открытие запланировано в первой половине 2028 года.

Застройщиком объекта выступает компания «Центральная недвижимость», которая ранее реализовала в городе проект ритейл-парка DEPO.

В состав термального комплекса войдут внутренний бассейн и два уличных подогреваемых, банный кластер с семью парными и хамамом, уличной баней, холодными купелями, снего- и льдогенераторами, а также несколько точек общепита.

«Инвестиции в такие проекты — это инвестиции в город. Рабочие места, инфраструктура, рост интереса к Нижнему Тагилу. Чем больше современных точек притяжения, тем выше конкурентоспособность города и качество жизни», — написал мэр Нижнего Тагила в соцсетях.