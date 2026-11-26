Дорожная авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, случилась 25 ноября в селе Курганово под Полевским. Как выяснили сотрудники ГИБДД, дети играли на тротуарной дорожке вблизи проезжей части и в какой-то момент один из ребят толкнули мальчика на проезжую часть. Десятилетний ребенок попал под колеса грузового автомобиля «МАЗ».

«Установлено, что несовершеннолетний сбежал с уроков. Мальчика медики скорой помощи был доставили в центральную районную больницу Полевского», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Материалы по факту ДТП направят в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с семьями школьников.