В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» близится к завершению одна из ключевых ежегодных производственных программ — капитального ремонта и технического перевооружения газораспределительных станций (ГРС). В частности, в середине октября уральские газовики закончили большой производственный комплекс на одной из ГРС г. Магнитогорска.

Данный объект примечателен тем, что через него идет обеспечение голубым топливом не только значительной части города Магнитогорска, но и местного металлургического комбината. Проведенные на ГРС работы направлены на повышение надежности поставок энергоносителя как бытовым потребителям, так и уральским сталеварам.

Как отмечают специалисты производственного отдела по эксплуатации ГРС Администрации «Газпром трансгаз Екатеринбург», хотя возраст самой крупной магнитогорской станции далеко не предельный (30+), за годы эксплуатации ее запорная арматура морально устарела, а регуляторы давления заметно износились. Работы по замене отдельных устройств проводились и раньше. Однако остановить ГРС надолго не получалось, а точечные улучшения не могли решить все вопросы.

Дополнительным аргументом в пользу большого ремонта стали работы металлургов по реконструкции собственного газового хозяйства. Еще в прошлом году предприятие взялось за прокладку новых трубопроводов, рассчитанных на пропуск большего объема газа. И тогда ГРС попала в программу капремонта на 2026 год.

Производственный комплекс растянулся на полгода. Для того чтобы вывести станцию в ремонт специалистами Инженерно-технического центра — филиала «Газпром трансгаз Екатеринбург» — была предложена временная линия редуцирования (ВЛР) — устройство, предназначенное для понижения уровня давления магистрального газа. Сборку ВЛР осуществили работники еще двух филиалов: Магнитогорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) № 2.

Непосредственно капитальный ремонт ГРС стартовал в начале лета и был разбит на несколько этапов. Первый из них прошел на линии постоянного расхода газа, в состав которой входят три подземные нитки суммарной пропускной способностью до 270 тыс. кубометров в час. На этом участке было заменено шесть кранов: по два на каждой нитке.

На следующих этапах капремонта были установлены новые краны на узле очистки газа — всего 40 запорных устройств. А на узле редуцирования ремонтники заменили восемь старых пробковых кранов, и также установили новые регуляторы давления.

Также на станции усовершенствовали систему подачи импульсного газа, а сотрудники службы энерговодоснабжения Магнитогорского ЛПУМГ заменили два котла и установили новые теплообменники.

Наконец, в ходе четвертого, финального этапа капремонта бригады УАВР № 2 заменили арматуру на узле переключения, в том числе входной кран ГРС.

Всего же в ходе этого большого комплекса работ было заменено 65 кранов диаметром от 50 до 1020 мм, несколько ключевых устройств подключили к системе телемеханики.

В ПОЭГРС также сообщили, что в этом году кроме ГРС г. Магнитогорска капитальный ремонт прошел на ГРС «Баженовский» в Свердловской области. Еще на трех станциях газовики произвели техническое перевооружения. Это две ГРС в Челябинской области — «Кыштым» и «Кунашак», а одна в Курганской — ГРС «Лукино».