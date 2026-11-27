Денис Паслер продолжает подводить итоги дорожной кампании 2026 года. Ранее губернатор рассказал про ремонт мостовы и дорог к малым населенным пунктам региона. По его словам, не менее важное направление — повышение безопасности дорожного движения на региональных трассах.

В этом сезоне свердловские дорожники оборудовали более 40 километров барьерных и пешеходных ограждений, почти 1,4 тысячи дорожных знаков и 3 тысячи сигнальных столбиков, более 1,6 тысячи километров дорожной разметки, около 3 километров тротуаров и километра наружного освещения и 26 автобусных остановок.

«В основном эти работы выполнялись одновременно с ремонтом дорог. Например, 2 километра тротуаров оборудовали в Каменском муниципальном округе во время обновления автодороги Каменск-Уральский – Позариха – Беловодье. В деревне Позариха специалисты также установили пешеходные ограждения и обновили пешеходные переходы, — рассказал глава региона в соцсетях. — 465 метров тротуара сделали на дороге Горбуновское – Байкалово – Ирбит в районе мотоциклетного завода. Также обновили остановки общественного транспорта и пешеходный переход на повороте к деревне Гаева. 720 метров наружного освещения оборудовали на участке автодороги Краснослободское – Липчинское – граница Тюменской области в районе деревни Голышева. А еще обновили автобусную остановку, оборудовали две остановочные площадки, установили павильоны и обустроили разгонные полосы. 276 метров наружного освещения специалисты обустроили в ходе капремонта трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Березовском городском округе».

Паслер отметил, что на некоторых участках элементы, повышающие безопасность дорожного движения, появились вообще впервые. Такие меры позволяют нам снижать аварийность на дорогах. По данным регионального Минтранса на ноябрь этого года, в сравнении с аналогичным периодом 2025-го, количество ДТП снизилось почти на 7%, количество погибших – на 13,3%. Продолжим эту работу в следующем году.