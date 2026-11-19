К депутату Екатеринбургской городской думы Алексею Вихареву обратилась жительница Чкаловского района с жалобой на перемены в автобусных маршрутах. Чтобы попасть на Елизавет, женщине приходится долго ждать транспорта в любую погоду.

По словам горожанки, автобус № 52, который прежде шёл по ул. Бисертской, связывая Елизавет с Вторчерметом и центром города, с 1 ноября сменил маршрут. Теперь он двигается по ул. Селькоровской до Южной подстанции и на Елизавет не заезжает. Пенсионерка пожаловалась, что из-за этого ей сложнее добраться из одного микрорайона в другой, если нужно посетить поликлинику. И хотя альтернатива есть — маршрут № 57, по словам женщины, автобусы ходят довольно редко: ожидание порой растягивается на 40 минут. Даже осенью это представляет проблему, а скоро зима.

«К переменам порой трудно привыкнуть, но они в любом случае не должны работать против людей. Мы с коллегами не раз добивались положительного решения даже в самых сложных вопросах, обязательно разберёмся, как помочь Ольге Юрьевне!» — прокомментировал Алексей Вихарев.

Депутат добавил, что сейчас работает над ещё одним сложным вопросом: по просьбе жителей Орджоникидзевского района помогает отстоять площадку для дрессировки собак на ул. Машиностроителей, 5. Необходимому объекту инфраструктуры угрожает строительство нового торгового центра.

Площадка — не просто маленький пятачок для любителей: здесь многие годы, ещё с 1980-х, работала кинологическая служба. Площадка оборудована серьёзно, чтобы не только дрессировать четвероногих, но и обучать будущих кинологов, инструкторов. Равноценной замены такой площадке в Орджоникидзевском просто нет.

Инициативной группе уже удалось собрать около 400 подписей в защиту собачьей площадки. Жители настаивают, чтобы либо был скорректирован план застройки и сохранена действующая площадка, либо под неё предоставили другой участок, который бы соответствовал нормативам по удалённости от жилых домов и соцобъектов и позволял бы разместить специальные снаряды для дрессировки. Причём участок необходим в доступной локации: жителям Эльмаша и Уралмаша затруднительно будет добираться до похожих дог-парков на Уктусе, Сортировке или в Юго-Западном микрорайонах. Алексей Вихарев отметил, что вопрос действительно актуален: собаководов в городе много, и хорошая площадка необходима, поэтому он подключился к решению проблемы.