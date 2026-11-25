Денис Паслер сообщил, что днем 1 декабря проведет традиционную прямую линию. За три часа губернатор постарается ответить на максимальное количество вопросов по важным для свердловчан и региона темам.

«Задать свой вопрос можно уже сейчас на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения будут зафиксированы и обработаны специалистами», — рассказал Паслер в соцсетях.

Трансляцию прямой линии можно будет посмотреть на телеканалах «Россия 24», ОТВ и 4 канал, в аккаунтах губернатора и регионального правительства в «ВК», а также послушать на радиостанциях «Радио России» и «Вести FM».

Начало прямой линии в 15:00 во вторник, 1 декабря.