Свердловская команда из 11 человек, сформированная в ходе регионального и межрегиональных чемпионатов по профессиональному мастерству, отправляется на финальные состязания, которые пройдут с 30 ноября по 5 декабря в Санкт-Петербурге.

«Пусть Санкт-Петербург встретит вас гостеприимно, а успех станет вашим верным спутником на соревнованиях. Желаю отличных результатов и побед», — пожелала уральцам министр образования региона Светлана Тренихина.

Представители борной региона выступят в 11 компетенциях.

Партнерами финала выступят более 300 предприятий реального сектора экономики, а победители смогут пройти стажировки и трудоустроится в ведущие компании страны.