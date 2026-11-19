Депутатам городской думы представили прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Среди наиболее значимых объектов строительства улично-дорожной сети значится транспортная развязка на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта; улица Амундсена — на участке от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД, улица Ново-Садовая на участке от проспекта Космонавтов до перспективной улицы Объездной, а также строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети в отдаленных районах города. Также на 2027-2029 годы запланирован ремонт дорог общей площадью 900 тысяч квадратных метров и тротуаров общей площадью 135 тысяч квадратных метров.

По словам директора департамента экономики администрации Алексея Прядеина, сдержанные темпы экономического роста, наметившиеся еще в 2025 году, в Екатеринбурге сохраняются и в этом году. Оборот крупных и средних предприятий города за девять месяцев увеличился на 6,8%. Объем отгрузки товаров промышленными предприятиями вырос на 8,2% и составил 918 млрд рублей, в том числе отгрузка продукции обрабатывающих производств увеличилась на 7,3% – до 776 млрд рублей.

За прошедший период 2026 года оборот розничной торговли вырос на 6,9% с поправкой на инфляцию и составил более 440 миллиардов рублей.

За январь – сентябрь в городе построили 1 миллион 587 тысяч квадратных метров жилья. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Активно расширяется программа комплексного развития территорий. В настоящее время реализуется 21 проект. Всего в течение трех лет планируется ввести в эксплуатацию более 5 миллионов квадратных метров жилья.

В текущем году сохранилась тенденция к росту реальной заработной платы практически во всех отраслях экономики. За январь – август среднемесячная начисленная заработная плата составила 124 тысячи рублей, темп роста реальной заработной платы – 103,1%.

«Важно понимать, что статистика отражает данные только по кругу крупных и средних организаций города – без учета малого бизнеса, а также приводит суммы до удержания налога на доходы физических лиц», – пояснил Прядеин.

В прогнозируемом периоде планируется строительство трех детских садов: в 2027 году – в Кировском районе, в 2028-2029 годах – в Академическом районе. В сфере школьного образования основной акцент будет сделан на капитальном ремонте зданий. Кроме того, продолжится работа по развитию сети общеобразовательных учреждений.

Продолжится и обновление подвижного состава общественного транспорта. Ежегодно планируется приобретать пять трамваев и десять троллейбусов.