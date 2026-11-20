Губернатор Денис Паслер назначил Илью Гурина директором свердловского департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Он приступает к исполнению обязанностей с 23 ноября.

Илья Евгеньевич Гурин родился 2 ноября 1971 года, окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «биолог-охотовед». С 1996 по 2001 год прошел путь от старшего охотоведа до заместителя председателя правления Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов. С 2008 года занимал пост замначальника отдела контроля за охраной, воспроизводством и использованием объектов охоты Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по региону, а с 2012 года был замдиректора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Ранее губернатор Паслер освободил от должности министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова.